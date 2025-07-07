Футболиста Смолова суд в Москве оштрафовал за неуплату другого штрафа

Постановление о взыскании 6 тысяч рублей было вынесено в последних числах февраля 2025 года. Как отмечено в материалах, имеющихся у РИА «Новости», 17 сентября 2024 года спортсмен обязан был внести 3 тысячи рублей за игнорирование предписаний дорожных знаков либо разметки проезжей части.