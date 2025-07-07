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Футболиста Смолова суд в Москве оштрафовал за неуплату другого штрафа

Московский суд ужесточил наказание российскому футболисту Федору Смолову за просрочку административного штрафа в 2024 году, о чем свидетельствуют документы дела.

Московский суд ужесточил наказание российскому футболисту Федору Смолову за просрочку административного штрафа в 2024 году, о чем свидетельствуют документы дела.

Постановление о взыскании 6 тысяч рублей было вынесено в последних числах февраля 2025 года. Как отмечено в материалах, имеющихся у РИА «Новости», 17 сентября 2024 года спортсмен обязан был внести 3 тысячи рублей за игнорирование предписаний дорожных знаков либо разметки проезжей части.

Однако футболист допустил двухмесячную задержку платежа. Вследствие этого в конце зимы 2025 года суд принял решение о наложении на Смолова штрафных санкций в размере 6 тысяч рублей за неуплату первоначального взыскания.

Ранее экс-нападающий российской футбольной сборной Федор Смолов опубликовал видеозапись, в которой впервые прокомментировал инцидент с потасовкой в кафе и последовавшими требованиями денежных средств.

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