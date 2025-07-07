Марафон смерти: эксперт назвал причины гибели участников трейла в Хибинах

«Сложилась совокупность факторов. Через час после старта начался дождь, переходящий в проливной (это было ⅔ дистанции). Было много луж, болота и броды. А когда все хорошенько вымокли, случился перевал с сильнейшим ледяным штормом. Ветер со снегом был в спину, но очень сильный… Хибины — суровые и непредсказуемые. Прогноз погоды в Кировске показывал дождь только на вечер следующего дня», — рассказал он.