Марафон смерти: эксперт назвал причины гибели участников трейла в Хибинах

Праздник спорта в Мурманской области обернулся трагедией. Во время популярного трейла «Спортфест Хибины» погибли два человека: 47-летний мужчина и 61-летняя женщина. Что могло стать причиной смерти спортсменов, aif.ru рассказал спортивный врач Андрей Литвиненко.
Ночью резко испортилась погода.
Участница трейла из Санект-Петербурга Елена в разговоре с aif.ru рассказала о резком ухудшении погоды в ночь на 6 июля.
«Погода после полуночи стала резко хуже, чем по прогнозу на момент старта. Организаторы среагировали вовремя. Со мной шёл замыкающий дистанции 61 км, сделал всё очень профессионально», — поделилась она.
Костромич Олег, участвовавший в трейле вместе со своей собакой, рассказал, организаторы поменяли дистанцию, срезав высоты и убрав самые тяжелые участки. По его мнению, к трагедии привела совокупность факторов.
«Сложилась совокупность факторов. Через час после старта начался дождь, переходящий в проливной (это было ⅔ дистанции). Было много луж, болота и броды. А когда все хорошенько вымокли, случился перевал с сильнейшим ледяным штормом. Ветер со снегом был в спину, но очень сильный… Хибины — суровые и непредсказуемые. Прогноз погоды в Кировске показывал дождь только на вечер следующего дня», — рассказал он.
Мужчина подчеркнул, что большую роль для участников трейла сыграла экипировка.
«Кто отнесся более легкомысленно, пострадал», — добавил он.
Версия смерти от переохлаждения вызывает сомнения.
Причиной смерти спортсменов мог стать инфаркт или тромбоэмболия, считает спортивный врач Андрей Литвиненко.
"Если смерть развивается остро, это, как правило, связано либо с развитием какой-то острой сердечной недостаточности, то есть банальный инфаркт миокарда, либо это тромбоэмболия, то есть где-то тромб отрывается из-за того, что давление повышается в организме и закупоривает легочную артерию, то есть тоже смерть.
развивается достаточно быстро", — объяснил он.
По мнению эксперта, переохлаждение, которое указывают в качестве вероятной причины смерти СМИ, могло сыграть свою роль.
«Переохлаждение, о котором сообщают, могло стать там предрасполагающим фактором, но не самым значительным. При переохлаждении смерть наступает в течение нескольких часов, а здесь смерть, судя по источникам, наступила быстро», — уточнил врач.
Гибель спорсменов — нередкое явление на ультрамарафонах.
Спортивный врач Литвиненко отметил, что смерть спортсменов во время трейла «Спортфест Хибины» нельзя назвать из ряда вон выходящим событием.
«К сожалению, это очень частая ситуация, когда люди гибнут на марафоне. Не зря на таких мероприятиях дежурит одна или даже две машины скорой помощи, причем это реанимобиль. Это необходимо, чтобы в случае, если человек теряет сознание или происходит остановка сердца, ему максимально быстро оказать помощь», — рассказал он.
Спортивный врач обратил внимание на то, что к подобным мероприятиям, которые предполагают маршруты с повышенной сложностью, необходима долгая и тщательная подготовка.
«Перед каждым таким мероприятием непрофессиональный спортсмен должен проходить углубленное медицинское обследование (УМО). Течь идет не только о посещении специалистов, но и тестировании на выносливость, на способность переносить предполагаемые нагрузки», — объяснил Ливиненко.
Он уточнил, что смерть спортсменов на маршруте, как, например, это произошло в Хибинах, может быть связана с тем, что они неверно рассчитали свои силы.
«Не были подготовлены, не рассчитали силы, не прошли правильно обследование, не провели какие-то профилактические мероприятия. Тут могло быть чувство такой ложной уверенности, что я смогу, я сделаю. Оно приводит, к сожалению, к печальным результатам, потому что организм уже не в состоянии либо еще не готов», — добавил спортивный врач.