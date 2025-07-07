Золотодобытчики вновь загрязнили реки Красноярского края

В ходе инспекций были выявлены значительные превышения концентрации вредных веществ в водоемах, и все собранные материалы направлены в прокуратуру.
На реке Рудная зафиксированы превышения норм взвешенных веществ в 20 и 28,11 раза, железа — в 25 и 46 раз, а меди — в 5 раз. Загрязнение распространилось на более чем 7 километров, что нанесло природе ущерб свыше 78 миллионов рублей.
На реке Амыл также обнаружены серьезные нарушения: уровни взвешенных веществ превышали норму в 4,04 и 9,77 раза, содержание железа — в 4,4 и 5,3 раза. Шлейф загрязнения растянулся более чем на 2 километра, причиняя ущерб на сумму 67 миллионов рублей.
На реке Инзинзюль превышения по взвешенным веществам составили 18,74 и 8,76 раза от нормы, а по железу — 9,5 и 8,1 раза. Загрязнение охватило 1,4 километра, что обернулось ущербом в 8,5 миллиона рублей.
Помимо загрязнения водоемов, для добычи золота вырубаются значительные площади лесов. Результаты проверок уже переданы в прокуратуру, сообщила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.