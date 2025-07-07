Золотодобытчики вновь загрязнили реки Красноярского края

На реке Рудная зафиксированы превышения норм взвешенных веществ в 20 и 28,11 раза, железа — в 25 и 46 раз, а меди — в 5 раз. Загрязнение распространилось на более чем 7 километров, что нанесло природе ущерб свыше 78 миллионов рублей.