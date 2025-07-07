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В Иркутском районе 34-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и погиб

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В районе деревни Максимовщина Иркутского района 34-летний водитель автомобиля «Мазда 3» не справился с управлением и погиб от полученных травм. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции, мужчина ехал по автодороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда», в какой-то момент, он потерял управление, съехал с проезжей части и его машина перевернулась.

— Дорожный инцидент произошел в районе 22-го километра Александровского тракта. В результате аварии водитель иномарки умер на месте до приезда скорой помощи, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что ранее мужчина был лишен водительских прав из-за управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что по районам Иркутской области проедет агитационный автобус ГИБДД.