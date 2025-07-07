В Иркутском районе 34-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и погиб

В районе деревни Максимовщина Иркутского района 34-летний водитель автомобиля «Мазда 3» не справился с управлением и погиб от полученных травм. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции, мужчина ехал по автодороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда», в какой-то момент, он потерял управление, съехал с проезжей части и его машина перевернулась.