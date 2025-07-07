В Мексике пять транспортных средств провалились под землю

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. В результате аварии семь машин загорелись. По информации ГУ МЧС по региону, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками автоинспекции.