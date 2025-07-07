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В Красноярском крае за уикенд утонуло два человека

Красноярские спасатели подвели итоги жарких выходных. Утонули два человека.

В МЧС Красноярского края подвели итоги жарких выходных. За сутки на воде погибло два человека, сообщает пресс-служба.

Напомним, первый несчастный случай произошел с бывшим директором красноярского зоопарка «Роев ручей» Андреем Горбанем на Енисее, предположительно, во время сплава на лодке.

Помимо того, очевидцы нашли тело утонувшей женщины на реке Мана в районе поселка Большой Унгут. Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Подробности произошедшего выясняются.

Всего с начала лета в крае утонули 23 человека, из них 6 детей.