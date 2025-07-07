Бухгалтера из Лесосибирска подозревают в контрабанде леса

В Лесосибирске фирма почти два года вывозила древесину за рубеж. Об этом рассказали в краевом МВД. С декабря 2022 года по март 2024 бухгалтер компании заключила контракты на поставку древесины с неизвестными иностранцами. Для декларирования товаров она предоставляла таможне недостоверные сведения о продукции. Таким образом за преелы страны экспортировали 869 м³ лесозаготовок общей стоимостью около 3,8 миллионов рублей.