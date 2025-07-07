Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бухгалтера из Лесосибирска подозревают в контрабанде леса

В Лесосибирске выявили незаконную контрабанду пиломатериалов.

Источник: ГУ МВД

В Лесосибирске фирма почти два года вывозила древесину за рубеж. Об этом рассказали в краевом МВД. С декабря 2022 года по март 2024 бухгалтер компании заключила контракты на поставку древесины с неизвестными иностранцами. Для декларирования товаров она предоставляла таможне недостоверные сведения о продукции. Таким образом за преелы страны экспортировали 869 м³ лесозаготовок общей стоимостью около 3,8 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору. За это можно получить до десяти лет колонии. Фигуранты дела под подпиской о невыезде.