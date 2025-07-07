В Хабаровском крае спасатели продолжают поиски утонувших

Тело ребенка пока не найдено. Поисковые мероприятия продолжаются. В МЧС напоминают: основная причина гибели на воде — нарушение правил безопасности. Спасатели призывают не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в нетрезвом виде. В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.