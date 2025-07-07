В Хабаровском крае спасатели продолжают поиски утонувших

В Хабаровском крае за минувшие выходные поисково-спасательные подразделения МЧС России провели работы по поиску утонувших на водоемах в двух районах — в Хабаровске и на реке Бикин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске водолазы обследовали акваторию в районе улицы Богачева. Было выполнено три водолазных спуска, обследовано около 800 квадратных метров дна. Также спасатели осмотрели береговую линию и провели траление воды у пляжа «Дельфин», где также произошел несчастный случай. В воскресенье катер с сотрудниками МЧС прошел вдоль берега по течению — осмотрено около пяти километров прибрежной полосы. Поиски продолжаются.
На реке Бикин трагедия произошла 27 июня: утонули женщина 44 лет и ее 13-летний сын. Поиски вели два дня. Тело женщины обнаружили на второй день работы — на противоположном берегу, в семи километрах от места происшествия.
«Район сложный. Берега труднодоступные, течение быстрое. Водолазы выполнили три спуска, обследовали свыше шести тысяч квадратных метров», — рассказал Сергей Герасимов, спасатель первого класса водолазного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Тело ребенка пока не найдено. Поисковые мероприятия продолжаются. В МЧС напоминают: основная причина гибели на воде — нарушение правил безопасности. Спасатели призывают не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в нетрезвом виде. В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.