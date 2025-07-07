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В Новосибирске задерживаются более 20 авиарейсов

Из-за тумана задерживается прибытие более 20 авиарейсов в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина задержали свыше 20 авиарейсов, согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации аэропорта, среди задержанных рейсов — два самолета из Санкт-Петербурга, а также авиарейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, китайского Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка и других российских городов.

2 июля из-за густого тумана в ряде сибирских аэропортов произошли массовые задержки рейсов. Однако в Новосибирске на данный момент видимость в норме.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на проход в терминал. Тогда сообщалось о возможности пройти в аэропорт только тем пассажирам, которые имели билеты.

Позднее из-за угроз атаки БПЛА на московский и петербургский регионы задержки рейсов произошли в аэропортах Кемерова и Новокузнецка.

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