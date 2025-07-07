В Новосибирске задерживаются более 20 авиарейсов

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина задержали свыше 20 авиарейсов, согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно информации аэропорта, среди задержанных рейсов — два самолета из Санкт-Петербурга, а также авиарейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, китайского Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка и других российских городов.
2 июля из-за густого тумана в ряде сибирских аэропортов произошли массовые задержки рейсов. Однако в Новосибирске на данный момент видимость в норме.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на проход в терминал. Тогда сообщалось о возможности пройти в аэропорт только тем пассажирам, которые имели билеты.
Позднее из-за угроз атаки БПЛА на московский и петербургский регионы задержки рейсов произошли в аэропортах Кемерова и Новокузнецка.