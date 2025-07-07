Машина сбила школьника на пешеходном переходе в Хабаровске

«Водитель Hyundai ехал по улице Серышева и возле дома № 72 сбил подростка, который переходил дорогу по зебре. Авария произошла на участке, где нет светофора. Мальчик 2011 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.