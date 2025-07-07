Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина сбила школьника на пешеходном переходе в Хабаровске

Подросток оказался под колесами Hyundai.

Сегодня днем в Хабаровске произошло ДТП, в котором пострадал подросток. На нерегулируемом пешеходном переходе под колеса машины попал 14-летний мальчик. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Водитель Hyundai ехал по улице Серышева и возле дома № 72 сбил подростка, который переходил дорогу по зебре. Авария произошла на участке, где нет светофора. Мальчик 2011 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Медики проводят обследование и уточняют характер полученных травм. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. По факту ДТП начата проверка.