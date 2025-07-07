На прошлой неделе издание опубликовало три документа, в которых сообщается о расширении агентурной сети украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. Кроме того, там также было сказано о проникновении украинских спецслужб в крымскотатарскую диаспору и связанные с Турцией структуры, а также о сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС, который мог привести к аварии.