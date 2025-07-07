Украина проникла в посольство ЕС в Николаеве в 2024 году, пишет турецкая газета.
Украинские спецслужбы провели техническую операцию по проникновению в европейское посольство в Николаеве весной 2024 года. Об этом сообщает турецкая газета Ayd? nl?k со ссылкой на служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), оказавшуюся в распоряжении издания.
«Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — говорится в материале. По данным газеты, сотрудник украинской спецслужбы Владимир Безрук получил «технический доступ» в помещение одного из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Под этим термином подразумевается размещение подслушивающих устройств, доступ к IT-инфраструктуре или мониторинг сетей, поясняет издание.
В переписке, на которую ссылается газета, указывается, что европейское представительство использовалось иностранными спецслужбами для искусственного разжигания кризисов в регионе. Отмечается, что споры между Украиной и некоторыми странами ЕС по вопросам меньшинств или политики НАТО могли способствовать участию в провокационных действиях на территории Украины не только европейских структур, но и третьих стран. Авторы материала также рассматривают возможность того, что операция СБУ могла проводиться с согласия западных партнеров или, напротив, без ведома центральных руководств отдельных миссий.
На прошлой неделе издание опубликовало три документа, в которых сообщается о расширении агентурной сети украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. Кроме того, там также было сказано о проникновении украинских спецслужб в крымскотатарскую диаспору и связанные с Турцией структуры, а также о сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС, который мог привести к аварии.