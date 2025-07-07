В полиции объяснили истошные крики девушки на кладбище в Перми

Речь идёт о ситуации, которая произошла 6 июля на территории Егошихинского кладбища. Проходившие мимо него очевидцы увидели девушку в юбке, которая истошно кричала и просила о помощи. Они также заметили недалеко от места, откуда раздавался крик, мужчину. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в телеграм-канале «ЧП Пермь» (чёрная эмблема).