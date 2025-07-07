В полиции объяснили истошные крики девушки на кладбище в Перми

Крики просящей о помощи девушки, которые раздавали с кладбища в Перми, объяснили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Речь идёт о ситуации, которая произошла 6 июля на территории Егошихинского кладбища. Проходившие мимо него очевидцы увидели девушку в юбке, которая истошно кричала и просила о помощи. Они также заметили недалеко от места, откуда раздавался крик, мужчину. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в телеграм-канале «ЧП Пермь» (чёрная эмблема).
Сайт perm.aif.ru обратился в полицию за комментарием, чтобы прояснить случившееся. В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию об инциденте и объяснили происшествие.
«6 июля в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о неадекватном поведении женщины, находящейся на кладбище. На место выехали сотрудники полиции, гражданку доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.