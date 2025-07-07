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Следствие проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

При посадке машина ударилась о землю, в результате чего у вертолета отломилось хвостовое оперение.

Источник: Аргументы и факты

В Адыгее проводится доследственная проверка после инцидента с частным вертолётом, который, снижаясь, задел опору уличного освещения и совершил жёсткую посадку.

Как сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пилот получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, 6 июля 2025 года воздушное судно, выполнявшее частный рейс без пассажиров, при заходе на посадку на окраине населённого пункта Учебное лесничество в Майкопском районе столкнулось с фонарным столбом. В результате удара вертолёт получил механические повреждения и приземлился на землю с нарушениями.

Краснодарский следственный отдел на транспорте начал проверку, в рамках которой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий происшествия.

Ранее в Швейцарии потерпел крушение вертолет, это произошло около ледника Обералеч.