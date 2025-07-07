Следствие проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

По предварительным данным, 6 июля 2025 года воздушное судно, выполнявшее частный рейс без пассажиров, при заходе на посадку на окраине населённого пункта Учебное лесничество в Майкопском районе столкнулось с фонарным столбом. В результате удара вертолёт получил механические повреждения и приземлился на землю с нарушениями.