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В восьми районах Башкирии зафиксировали рекордную смертность от рака

Смертность от рака бьет рекорды в восьми муниципалитетах Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких городах и районах Башкирии онкологические заболевания уносят много жизней. Это следует из отчета регионального Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, в 2024 году в республике от рака умерли 156,8 человек на каждые 100 тысяч жителей. Хотя это на 10,7% ниже, чем пять лет назад, в некоторых местах ситуация остается тревожной.

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на надзорное ведомство, хуже всего дела обстоят в Федоровском районе, где показатель смертности достиг 194,7 на 100 тысяч населения. Немногим лучше ситуация в Бакалинском, Татышлинском, Гафурийском и Стерлибашевском районах, где цифры колеблются от 190 до 194. Среди городов с высоким уровнем смертности от рака выделяются Кумертау, Октябрьский и Уфа.

В то же время в ряде районов статистика более оптимистичная. Например, в Альшеевском, Бурзянском и Абзелиловском районах, а также в Агидели и Кумертау, смертность от онкологии значительно ниже среднего по региону.

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