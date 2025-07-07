В восьми районах Башкирии зафиксировали рекордную смертность от рака

В нескольких городах и районах Башкирии онкологические заболевания уносят много жизней. Это следует из отчета регионального Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, в 2024 году в республике от рака умерли 156,8 человек на каждые 100 тысяч жителей. Хотя это на 10,7% ниже, чем пять лет назад, в некоторых местах ситуация остается тревожной.