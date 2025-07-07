В восьми районах Башкирии зафиксировали рекордную смертность от рака

В нескольких городах и районах Башкирии онкологические заболевания уносят много жизней. Это следует из отчета регионального Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, в 2024 году в республике от рака умерли 156,8 человек на каждые 100 тысяч жителей. Хотя это на 10,7% ниже, чем пять лет назад, в некоторых местах ситуация остается тревожной.
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на надзорное ведомство, хуже всего дела обстоят в Федоровском районе, где показатель смертности достиг 194,7 на 100 тысяч населения. Немногим лучше ситуация в Бакалинском, Татышлинском, Гафурийском и Стерлибашевском районах, где цифры колеблются от 190 до 194. Среди городов с высоким уровнем смертности от рака выделяются Кумертау, Октябрьский и Уфа.
В то же время в ряде районов статистика более оптимистичная. Например, в Альшеевском, Бурзянском и Абзелиловском районах, а также в Агидели и Кумертау, смертность от онкологии значительно ниже среднего по региону.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.