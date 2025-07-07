В Ачинске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

В Ачинске произошел инцидент, в результате которого двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. По предварительным данным, мать девочки находилась в квартире, но временно вышла в другую комнату. В это время ребенок самостоятельно пододвинул стул к окну, забрался на него и, облокотившись на москитную сетку, упал вниз.