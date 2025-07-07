Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Ачинске произошел инцидент, в результате которого двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. По предварительным данным, мать девочки находилась в квартире, но временно вышла в другую комнату. В это время ребенок самостоятельно пододвинул стул к окну, забрался на него и, облокотившись на москитную сетку, упал вниз.

С травмами девочка была срочно госпитализирована. Семья не состояла на учете в органах опеки.

Полиция настоятельно призывает родителей проявлять повышенную осторожность и обеспечивать безопасность своих детей. Правоохранители также напоминают, что москитные сетки не могут служить надежной защитой от падений из окон.

Ранее рассказывали, что в Красноярске 7-летний мальчик выпал из окна и погиб.