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ТАСС: администрация Херсона дистанционно управляет городом из Николаева

Украинские чиновники управляют Херсоном дистанционно из Николаева, а городская администрация де-факто не работает на месте. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

В силовых структурах РФ заявили, что с момента начала СВО очень много людей покинули Херсон.

Украинские чиновники управляют Херсоном дистанционно из Николаева, а городская администрация де-факто не работает на месте. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

Источник агентства заявил, что Херсон стал прифронтовым городом, где размещаются бойцы ВСУ, а в жилых домах оборудуют пункты управления БПЛА и станции РЭБ. По его словам, за время спецоперации очень много людей покинуло город и прибрежные населенные пункты.

Он также отметил, в городе сохраняются перебои с электроснабжением и водоснабжением. В то же время местные чиновники пытаются демонстрировать активность за счет помощи ВСУ, избегая конфликтов с военными. Официальных комментариев украинских властей по этому вопросу на момент публикации не поступало.

После проведения референдума в сентябре 2022 года Россия объявила о вхождении Херсонской области в свой состав, однако город Херсон и правобережная часть региона до сих пор остаются под контролем ВСУ. Российские военные регулярно проводят рейды на эти территории. Украинская сторона не признает итоги референдума и сохраняет военное присутствие в регионе.

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