В Новосибирске массово задерживают авиарейсы

Это уже не первый раз, когда массово задерживаются рейсы в Толмачево. Ранее подобный инцидент произошел 2 июля. Тогда было задержано также более 20 рейсов из-за сильного тумана. В частности, это касалось рейсов в Санкт-Петербург и Пекин.