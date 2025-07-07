Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 82 человек

Число жертв наводнений в Техасе достигло 82 человек. Об этом информирует CNN со ссылкой на официальные данные штата.

В округе Керр зарегистрировано максимальное количество погибших — по меньшей мере 68, среди них 28 детей. В этом же районе остаются пропавшими без вести десять девочек и один вожатый из детского лагеря «Мистик».

Губернатор Грег Эбботт предупредил о сохраняющейся угрозе из-за резкого подъёма уровня воды, поскольку в некоторых областях прогнозируется усиление осадков. Власти рекомендовали жителям населённого пункта Ханта, расположенного в округе Керр, немедленно эвакуироваться в более высокие места в течение дня.

А ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр. Американский лидер назвал бедствие «невообразимой трагедией». Ранее число погибших в результате наводнения достигало 50 человек.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше