МО: 91 украинский БПЛА сбили над регионами России за ночь 7 июля

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, 20 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, 14 — над Курским регионом. Также девять беспилотников сбили над Липецкой областью, по восемь — над территориями Брянской и Воронежской областями и Московским регионом.
Семь БПЛА также сбили над Черным морем, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями. Также два дрона ликвидировали над территорией Орловской области и по одному — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — написали в Telegram-канале Минобороны.
За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.