Жительница Донецкой народной республики Неля Воробьева, ныне находящаяся в статусе беженки, сообщила РИА «Новости» о расправе украинских военных над хозяином собаки и его питомцем на рынке оккупированного Дзержинска.
«Парень (местный — прим. ред.) там был. И у него собачка была, дворняжка. Но они (боевики ВСУ — прим. ред.) с оружием ходят. Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился. Но они его тоже пристрелили», — пояснила очевидица событий.
По словам женщины, убийство произошло на глазах у горожан, которых оккупанты не считали за людей.
Также беженка упомянула о другом преступлении: боевики ВСУ лишили жизни местную волонтерку, занимавшуюся подкармливанием бездомных собак.
Дзержинск, который киевские власти в 2016 году переименовали в город Торецк, представлял собой укрепленный район ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой, где украинские формирования базировались с 2014 года. С этой территории осуществлялись систематические обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года.
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