Боевики ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина

«Парень (местный — прим. ред.) там был. И у него собачка была, дворняжка. Но они (боевики ВСУ — прим. ред.) с оружием ходят. Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился. Но они его тоже пристрелили», — пояснила очевидица событий.