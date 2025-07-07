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Мошенники обманули 72-летнюю пенсионерку из Химок на 8 млн рублей

Мошенники обманули 72-летнюю пенсионерку из Химок на 8 млн рублей, сообщили в МВД России.

Источник: Freepik

«Обман начался с звонка потерпевшей якобы от сотрудника “Почты России”, который сообщил ей о пришедшей посылке и попросил назвать код из смс. После этого пенсионерке пришло сообщение о том, что она стала жертвой аферистов», — сообщили в ведомстве.

Ей сказали позвонить по указанному номеру и мошенники убедили снять жертву все сбережения с банковских карт и перевести их на «безопасный счёт». Обман раскрылся после того, как сумма достигла 8 млн рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме с арендой банковских карт.