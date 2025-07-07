В Красноярске из-за горящего дивана эвакуировали более 20 жильцов дома

В Красноярске из-за горящего дивана эвакуировали более 20 человек. Пожар произошел в одном из подъездов многоквартирного дома в Ленинском районе. Вечером 6 июля в холле первого этажа загорелся диван, весь подъезд был в дыму. 25 жильцов вышли самостоятельно, для спасания остальных сотрудники МЧС установили в окно пятого этажа автолестницу. Также пожарные вскрывали решетки квартиры на первом этаже, чтобы горожане могли выбраться.