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В Красноярске из-за горящего дивана эвакуировали более 20 жильцов дома

В Ленинском районе Красноярска в подъезде дома горел диван.

Источник: МЧС

В Красноярске из-за горящего дивана эвакуировали более 20 человек. Пожар произошел в одном из подъездов многоквартирного дома в Ленинском районе. Вечером 6 июля в холле первого этажа загорелся диван, весь подъезд был в дыму. 25 жильцов вышли самостоятельно, для спасания остальных сотрудники МЧС установили в окно пятого этажа автолестницу. Также пожарные вскрывали решетки квартиры на первом этаже, чтобы горожане могли выбраться.

По лестничным маршам при помощи спасательных устройств эвакуировали 18 человек. По автолестнице спасли троих.

С отравлениями госпитализировали 22-летнюю девушку, 32-летнего мужчину и пятилетнего ребенка. В краевом МЧС рассказали, что пока предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства установит экспертиза.