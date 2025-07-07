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В Красноярске в результате пожара погибла женщина

Сводкой происшествий за сутки поделились в МЧСВ Красноярске ночью произошел трагический инцидент: в пожаре в многоэтажном доме Октябрьского района погибла женщина.

Сводкой происшествий за сутки поделились в МЧС.

В Красноярске ночью произошел трагический инцидент: в пожаре в многоэтажном доме Октябрьского района погибла женщина. Возгорание произошло на втором этаже, и для его ликвидации были задействованы 5 единиц техники и 18 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе, сообщили в краевом управлении МЧС.

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 19 пожаров. Более того, за сутки утонули два человека мужчина и женщина — в городе Дивногорске и в населенном пункте Большой Унгут Манского района.

Ранее рассказывали, что Глава МЧС России оценил ситуацию с пожарами в Красноярском крае.