Под Самарой 100 бойцов спецназа ЦВО участвовали в масштабных учениях

В Центральном военном округе прошли интенсивные занятия с участием бойцов спецподразделений.
Молодые военнослужащие вместе с опытными наставниками отрабатывали действия в условиях, максимально приближённых к реальным боевым.
Обучение проводилось в малых тактических группах — по два-три человека. Упор сделан на слаженные действия: скрытое передвижение, штурмовые атаки, взаимодействие в напряжённой обстановке.
Для тренировок использовалось стандартное стрелковое вооружение — автоматы АК-74 и АК-12, пулемёты ПКМ, а также учебные гранаты.
Учения сопровождались дымовыми завесами, имитацией взрывов и стрельбы, что усиливало ощущение настоящего боя.
Отдельно была организована отработка эвакуации условно раненых. Бойцы под плотным огнём противника оказывали первую помощь и аккуратно транспортировали «пострадавших» в безопасные зоны, применяя тактические носилки.
Это помогло отработать важнейший навык — действовать быстро и чётко даже в экстремальной ситуации.
Завершилось занятие моделированием выхода из неожиданной засады: участники отрабатывали быструю смену позиций, прикрытие друг друга и координированный отход.
Такие учения играют ключевую роль в подготовке спецназовцев — они формируют умение принимать решения в стрессовых ситуациях, действовать в команде и эффективно выполнять сложные задачи в полевых условиях.
Всего в мероприятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих.
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