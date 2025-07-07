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За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили 91 украинский беспилотник самолётного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 20 — уничтожили над территорией Белгородской области. 14 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Липецкой областью.

По восемь беспилотников перехватили над Брянской и Воронежской областями, а также Московским регионом. Семь БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря. По три дрона — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Ещё два дрона уничтожили над Орловской областью. По одному — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым.

Напомним, в период с 14:20 мск до 19:30 мск 6 июля системы ПВО сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Наибольшее число дронов было уничтожено над Калужской (13) и Брянской (10) областями. В Московском регионе сбили девять БПЛА, включая шесть, направлявшихся к Москве.

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