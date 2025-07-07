Украина атаковала российские регионы почти сотней БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, 20 дронов были сбиты над Белгородской областью, 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской областями, семь — над акваторией Черного моря. По три беспилотника уничтожены в Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях, два — в Орловской, по одному — во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму.