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Украина атаковала российские регионы почти сотней БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник. Наибольшее число было сбито над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВСУ атаковали беспилотниками 15 регионов РФ.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник. Наибольшее число было сбито над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, 20 дронов были сбиты над Белгородской областью, 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской областями, семь — над акваторией Черного моря. По три беспилотника уничтожены в Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях, два — в Орловской, по одному — во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по российским регионам. В ночь на 6 июля ВСУ атаковали 120 дронами десять российских областей и акваторию Азовского моря, при этом на Брянскую область пришлось 30 аппаратов. В связи с угрозой атак вечером 5 июля в аэропорту Шереметьево были введены ограничения, из-за чего отменили 174 рейса. Подробнее — в материале URA.RU.

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