Крупную наркосеть накрыли в Приморье

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию по ликвидации наркосети в Приморском крае. В результате слаженной работы силовиков задержаны трое подозреваемых, включая двух иностранных граждан и жительницу города Артема, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
История началась с обычной проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД. При остановке премиального LEXUS инспекторы обратили внимание на поведение находившихся в салоне иностранцев. Дальнейшая проверка показала их причастность к распространению запрещенных веществ в нескольких районах края.
Главным звеном преступной цепочки оказалась молодая жительница Артема. В ходе обыска ее квартиры оперативники обнаружили 20 свертков наркотиков.
Расследование вывело полицию на сеть тайников-закладок в нескольких городах региона. В Большом Камне было изъято 5 свертков, а в Фокино 38 свертков запрещенных веществ.
Сейчас все задержанные находятся под стражей. В отношении них заведены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и возможные соучастники.
Недавно мы писали, что в Приморье у жителя Уссурийска изъяли более 4,5 кг наркотика растительного происхождения. Мужчина может сесть в тюрьму на десять лет.