Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную наркосеть накрыли в Приморье

Задержаны два иностранца и жительница Приморья.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию по ликвидации наркосети в Приморском крае. В результате слаженной работы силовиков задержаны трое подозреваемых, включая двух иностранных граждан и жительницу города Артема, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

История началась с обычной проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД. При остановке премиального LEXUS инспекторы обратили внимание на поведение находившихся в салоне иностранцев. Дальнейшая проверка показала их причастность к распространению запрещенных веществ в нескольких районах края.

Главным звеном преступной цепочки оказалась молодая жительница Артема. В ходе обыска ее квартиры оперативники обнаружили 20 свертков наркотиков.

Расследование вывело полицию на сеть тайников-закладок в нескольких городах региона. В Большом Камне было изъято 5 свертков, а в Фокино 38 свертков запрещенных веществ.

Сейчас все задержанные находятся под стражей. В отношении них заведены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и возможные соучастники.

Недавно мы писали, что в Приморье у жителя Уссурийска изъяли более 4,5 кг наркотика растительного происхождения. Мужчина может сесть в тюрьму на десять лет.