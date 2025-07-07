В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
«Минувшей ночью на территории Воронежа и трёх районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов… В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал глава региона.
Подчеркивается, что движение восстановлено. Пострадавших в результате отражения ночной атаки нет.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена в регионе. Она была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.