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В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.

«Минувшей ночью на территории Воронежа и трёх районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов… В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал глава региона.

Подчеркивается, что движение восстановлено. Пострадавших в результате отражения ночной атаки нет.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена в регионе. Она была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.

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