Бастрыкин запросил доклад по делу о насилии над ребенком в челябинском лагере

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по двум уголовным делам о насилии над семилетним мальчиком в детском лагере в Аргаяшском районе Челябинской области. Он поручил руководителю регионального управления СК Алексею Колбасину представить как предварительные, так и окончательные результаты расследования. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, страшный инцидент произошел в начале июня. Трое подростков 11 — 13 лет издевались над ребенком. Все это время мальчик находился в лагере под присмотром тренеров спортивного клуба. О случившемся рассказал отец мальчика в видеообращении, поскольку обращение к администрации лагеря и педагогам результатов не принесли. Воспитатели знали о произошедшем, но как утверждает отец, не приняли никаких мер и попытались скрыть такое ЧП. Родители мальчика требуют наказать не только подростков, но и взрослых, которые не защитили сына.
В региональном управлении Следственного комитета возбуждено два уголовных дела. Судить детей в таком возрасте нельзя, но безнаказанными, они, скорее всего, не останутся.