Бастрыкин запросил доклад по делу о насилии над ребенком в челябинском лагере

Напомним, страшный инцидент произошел в начале июня. Трое подростков 11 — 13 лет издевались над ребенком. Все это время мальчик находился в лагере под присмотром тренеров спортивного клуба. О случившемся рассказал отец мальчика в видеообращении, поскольку обращение к администрации лагеря и педагогам результатов не принесли. Воспитатели знали о произошедшем, но как утверждает отец, не приняли никаких мер и попытались скрыть такое ЧП. Родители мальчика требуют наказать не только подростков, но и взрослых, которые не защитили сына.