Военнослужащий Александр Каюмов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Тулуна Александр Каюмов героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Тулуна.
— Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Александра в связи с его гибелью. Его имя навсегда останется в истории как пример мужества и отваги, — уточняется в сообщении мэрии.
Желающие проводить защитника Отечества в последний путь соберутся 8 июля в 11:00 на Новом кладбище.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Даниил Скабелкин из Тулуна героически погиб в зоне СВО.