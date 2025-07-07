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Военнослужащий Александр Каюмов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом пройдет 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий из Тулуна Александр Каюмов героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Тулуна.

— Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Александра в связи с его гибелью. Его имя навсегда останется в истории как пример мужества и отваги, — уточняется в сообщении мэрии.

Желающие проводить защитника Отечества в последний путь соберутся 8 июля в 11:00 на Новом кладбище.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Даниил Скабелкин из Тулуна героически погиб в зоне СВО.