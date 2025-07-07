Украинские БПЛА атаковали Москву

Террористический киевский режим устроил очередную бесчеловечную атаку на российские регионы минувшей ночью. Под удар попал и Московский регион, где было уничтожено 8 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
По данным телеграм-канала SHOT, жители Сергиева Посада и Краснозаводска слышали звуки пролетающих БПЛА. После этого раздалось несколько взрывов.
Очевидцы отмечали, что беспилотники самолетного типа летели на низкой высоте. Сообщалось о порядка десяти взрывов в районе одно из предприятий.
Источник также сообщал, что противник использовал БПЛА типа «Лютый». Всего за ночь российские системы ПВО отразили атаку 91 беспилотника.
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