Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали Москву

Террористический киевский режим устроил очередную бесчеловечную атаку на российские регионы минувшей ночью.

Террористический киевский режим устроил очередную бесчеловечную атаку на российские регионы минувшей ночью. Под удар попал и Московский регион, где было уничтожено 8 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По данным телеграм-канала SHOT, жители Сергиева Посада и Краснозаводска слышали звуки пролетающих БПЛА. После этого раздалось несколько взрывов.

Очевидцы отмечали, что беспилотники самолетного типа летели на низкой высоте. Сообщалось о порядка десяти взрывов в районе одно из предприятий.

Источник также сообщал, что противник использовал БПЛА типа «Лютый». Всего за ночь российские системы ПВО отразили атаку 91 беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше