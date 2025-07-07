Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантная бригада ВСУ понесла колоссальные потери в Сумской области

2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понес колоссальные потери у села Садки.

Источник: Аргументы и факты

В результате боевых действий в районе села Садки Сумской области значительные потери понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Изучение некрологов украинских националистов позволило установить, что значительные потери в районе села Садки понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что практически весь состав одной из штурмовых рот ВСУ пропал без вести на сумском направлении.