Десантная бригада ВСУ понесла колоссальные потери в Сумской области

В результате боевых действий в районе села Садки Сумской области значительные потери понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.