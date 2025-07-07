В результате боевых действий в районе села Садки Сумской области значительные потери понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Изучение некрологов украинских националистов позволило установить, что значительные потери в районе села Садки понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщил источник.
Ранее стало известно, что практически весь состав одной из штурмовых рот ВСУ пропал без вести на сумском направлении.