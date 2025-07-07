Мошенники под видом сотрудников ФСБ обманули омскую пенсионерку

В Советском округе 88-летней пенсионерке позвонили на стационарный телефон и сообщили о якобы предстоящей замене телефонной станции из-за проблем со связью. Когда женщина обратилась в свою обслуживающую организацию, ей опровергли эту информацию. Однако вскоре последовал второй звонок от «сотрудника ФСБ». Собеседница заверила, что первый звонок был от злоумышленников, которые записали голос пенсионерки и намереваются перевести четыре миллиона рублей на Украину.