Мошенники под видом сотрудников ФСБ обманули омскую пенсионерку

Омская полиция предупреждает жителей города об очередной схеме мошенников, которые обманывают граждан под предлогом использования их биометрических данных.
В Советском округе 88-летней пенсионерке позвонили на стационарный телефон и сообщили о якобы предстоящей замене телефонной станции из-за проблем со связью. Когда женщина обратилась в свою обслуживающую организацию, ей опровергли эту информацию. Однако вскоре последовал второй звонок от «сотрудника ФСБ». Собеседница заверила, что первый звонок был от злоумышленников, которые записали голос пенсионерки и намереваются перевести четыре миллиона рублей на Украину.
По указанию «представителя ФСБ» потерпевшая собрала все имеющиеся сбережения — 370 000 рублей — завернула их в пакет и передала прибывшему «курьеру». В отделе полиции № 7 УМВД по г. Омску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Правоохранители призывают провести с пожилыми родственниками доверительные беседы о способах защиты от телефонных аферистов и напомнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги и личные данные незнакомцам.