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Средства РЭБ за ночь подавили несколько дронов ВСУ в Ленинградской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили за прошедшую ночь несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили за прошедшую ночь несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

— В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА, — уточнил он.

Какие-либо разрушения и жертвы отсутствуют, добавил губернатор области в своем Telegram-канале.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Атаке подверглись Курская, Белгородская, Липецкая область и другие регионы страны.

При этом в прошлую ночь российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 120 вражеских беспилотников.

По словам российского лидера Владимира Путина, переданные через Народный фронт дроны, использующиеся в зоне специальной военной операции (СВО), уничтожили техники на сумму свыше двух миллиардов долларов.

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