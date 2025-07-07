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Под Воронежем несколько поездов задержали из-за падения обломков дронов

Глава Воронежской области Гусев предупредил о сохраняющейся угрозе атак дронов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате ликвидации восьми украинских беспилотников над территорией региона. По его словам, в одном из районов падение обломков сбитого дрона на железнодорожные пути привело к кратковременной задержке движения нескольких поездов.

В настоящее время ж/д сообщение полностью восстановлено и осуществляется по расписанию.

«Минувшей ночью на территории Воронежа и трех районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава Воронежской области также предупредил о сохраняющейся угрозе атак с использованием дронов ВСУ.

Согласно заявлению Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны за ночь успешно уничтожили восемь БПЛА над Воронежской областью.

Ранее капитан Василий Дандыкин рассказал, откуда безэкипажные катера ВСУ атакуют Черное море в РФ.

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