У берегов Камчатки увидели детёныша косатки, обмотанного пластиковой лентой

Детёныш косатки, обмотанный пластиковой лентой, был замечен в Авачинском заливе у берегов полуострова Камчатка, сообщила журналистам биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович.
Специалист уточнила, что учёные встретили его на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля.
«Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут, и страшно представить, что с ним будет дальше. Сейчас он активен, следует за своей мамой», — сказала Ивкович, слова которой приводит ТАСС.
По словам биолога, зоозащитники опасаются, что животное может погибнуть. Она отметила, что в Авачинском заливе детеныши не часто появляются на свет и выживают редко.
Напомним, в ноябре косатку выбросило на берег в Соболевском районе Камчатки. Животное находилось в плохом состоянии и имело раны на теле. Спасатели провели операцию, в рамках которой большегрузная техника помогла переместить животное ближе к воде.