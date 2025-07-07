У берегов Камчатки увидели детёныша косатки, обмотанного пластиковой лентой

«Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут, и страшно представить, что с ним будет дальше. Сейчас он активен, следует за своей мамой», — сказала Ивкович, слова которой приводит ТАСС.