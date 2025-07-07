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Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 7 июля

7 июля 2025 года жители Самары вновь сообщают о перебоях в работе интернета у абонентов сотовой связи.

7 июля 2025 года жители Самары вновь сообщают о перебоях в работе интернета у абонентов сотовой связи. Сеть либо не ловит совсем, либо показывает низкий уровень подключения.

Сбои наблюдаются у абонентов МТС, Билайн и МегаФон, а также у других операторов. Нет интернета в Самаре только на мобильных устройствах, Wi-Fi работает.

«Нет интернета с самого утра. По дороге на работу не могу купить кофе, посмотреть, когда приедет транспорт. Приходится всю дорогу обходиться без связи», — рассказывает Максим, местный житель.

Так что на данный момент непонятно, почему не ловит интернет в Самаре.

Проблемы фиксируются в разных районах города. Операторы связи пока не дали официальных комментариев. Однако, 7 июля в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее мы писали о том, что на территории губернии сбили дрон.

Также о том, что каждый восьмой самарец выступает против регистрации детей в социальных сетях.

Недавно мы составили ТОП телеграм-каналов о красоте самарской повседневности — в историческом контексте и сегодня.

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