Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 7 июля

7 июля 2025 года жители Самары вновь сообщают о перебоях в работе интернета у абонентов сотовой связи. Сеть либо не ловит совсем, либо показывает низкий уровень подключения.
«Нет интернета с самого утра. По дороге на работу не могу купить кофе, посмотреть, когда приедет транспорт. Приходится всю дорогу обходиться без связи», — рассказывает Максим, местный житель.
Так что на данный момент непонятно, почему не ловит интернет в Самаре.
Проблемы фиксируются в разных районах города. Операторы связи пока не дали официальных комментариев. Однако, 7 июля в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее мы писали о том, что на территории губернии сбили дрон.
Также о том, что каждый восьмой самарец выступает против регистрации детей в социальных сетях.
Недавно мы составили ТОП телеграм-каналов о красоте самарской повседневности — в историческом контексте и сегодня.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.