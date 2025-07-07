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ВСУ атаковали Ленинградскую область беспилотниками

В Лужском районе Ленинградской области ночью 7 июля были сбиты украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Средства РЭБ отразили атаку БПЛА на Ленинградскую область.

В Лужском районе Ленинградской области ночью 7 июля были сбиты украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 7 июля над регионами РФ был уничтожен 91 беспилотник. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито над Белгородской областью (20), за ней следуют Курская (14) и Липецкая (9) области. Также дронов сбивали над Брянской, Московской, Воронежской областями, Черным морем и несколькими другими регионами. Над Ленинградской областью было уничтожено три БПЛА.

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