Башкирия заняла седьмое место среди регионов ПФО по размеру пенсии

По этому показателю среди регионов ПФО республика заняла седьмую строчку. На первом месте оказался Пермский край с 23 622 рублями. За ним следуют Удмуртия, Нижегородская, Самарская и Кировская области, а также Татарстан, где пенсии колеблются от 23 166 до 23 368 рублей. Меньше всего получают пенсионеры Марий Эл.