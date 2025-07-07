Башкирия заняла седьмое место среди регионов ПФО по размеру пенсии

Социальный фонд России обнародовал данные о пенсионных выплатах за май. Согласно статистике, опубликованной на портале ЕМИСС, жители Башкирии в среднем получают 22 848 рублей. Это на 180 рублей больше, чем в целом по Приволжскому федеральному округу, где средний размер пенсии составил 22 668 рублей.
По этому показателю среди регионов ПФО республика заняла седьмую строчку. На первом месте оказался Пермский край с 23 622 рублями. За ним следуют Удмуртия, Нижегородская, Самарская и Кировская области, а также Татарстан, где пенсии колеблются от 23 166 до 23 368 рублей. Меньше всего получают пенсионеры Марий Эл.
По стране средний размер пенсии достиг 23 453 рубля.
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