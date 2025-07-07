Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольчанин разгромил банкомат голыми руками

Мужчина, находясь в отделении «Промсвязьбанка», повредил банкомат руками, без каких-либо подручных средств. Своими действиями он причинил банку ущерб на сумму 603 570 рублей.

С места совершения преступления он скрылся.

В итоге мужчину задержали. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца. Также суд взыскал с подсудимого причиненный банку ущерб.