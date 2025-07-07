Комсомольчанин разгромил банкомат голыми руками

С места совершения преступления он скрылся.
В итоге мужчину задержали. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца. Также суд взыскал с подсудимого причиненный банку ущерб.
Мужчина, находясь в отделении «Промсвязьбанка», повредил банкомат руками, без каких-либо подручных средств. Своими действиями он причинил банку ущерб на сумму 603 570 рублей.
С места совершения преступления он скрылся.
В итоге мужчину задержали. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца. Также суд взыскал с подсудимого причиненный банку ущерб.