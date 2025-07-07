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Житель Уфы организовал в квартире игровой клуб

31-летний мужчина предстанет перед судом за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в прошлом году мужчина арендовал квартиру в доме по ул. Коралловой, приобрел три покерных стола, игральные карты, фишки для проведения игр. Деятельность в игровом клубе осуществлялась согласно установленным обвиняемым правилам посещения, желающие могли войти по знакомству с организатором и другими игроками. За почти пять месяцев неправомерной деятельности, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, фигурант уголовного дела извлек прибыль на 420 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в мировой суд по Ленинскому району Уфы для рассмотрения по существу.