Житель Уфы организовал в квартире игровой клуб

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в прошлом году мужчина арендовал квартиру в доме по ул. Коралловой, приобрел три покерных стола, игральные карты, фишки для проведения игр. Деятельность в игровом клубе осуществлялась согласно установленным обвиняемым правилам посещения, желающие могли войти по знакомству с организатором и другими игроками. За почти пять месяцев неправомерной деятельности, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, фигурант уголовного дела извлек прибыль на 420 тысяч рублей.