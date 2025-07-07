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Глава СК России затребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Слюдянке

Среди пострадавших — участники юниорского турнира по боксу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным ведомствам доложить о ходе и результатах расследования дела о массовом отравлении в Слюдянке.

— Следователи региона завели по данному факту уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Слюдянском районе участники юношеского турнира по боксу массово отравились. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия: температуру и рвоту. Местные жители предположили, что такое могло произойти из-за плохой воды из-под крана. Однако лабораторный анализ показал, что в пробах воды нет инфекций и опасных веществ.