Глава СК России затребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Слюдянке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным ведомствам доложить о ходе и результатах расследования дела о массовом отравлении в Слюдянке.
— Следователи региона завели по данному факту уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Слюдянском районе участники юношеского турнира по боксу массово отравились. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия: температуру и рвоту. Местные жители предположили, что такое могло произойти из-за плохой воды из-под крана. Однако лабораторный анализ показал, что в пробах воды нет инфекций и опасных веществ.