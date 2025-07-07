Глава СК России затребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Слюдянке

Напомним, в Слюдянском районе участники юношеского турнира по боксу массово отравились. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия: температуру и рвоту. Местные жители предположили, что такое могло произойти из-за плохой воды из-под крана. Однако лабораторный анализ показал, что в пробах воды нет инфекций и опасных веществ.