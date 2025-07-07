Грузовой поезд сбил насмерть 59-летнюю женщину в Белореченске

В Белореченске грузовой поезд насмерть сбил 59-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером, около 21:30, 6 июля на станции «Белореченская». Жительница Белореченского района находилась на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на звуковые сигналы, подаваемые машинистом, она не отреагировала и попала под поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Сотрудники Белореченского линейного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственные органы проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Напомним, несколькими днями ранее под пассажирский поезд попала 86-летняя женщина. Трагедия произошла на станции Динская.