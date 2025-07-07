Грузовой поезд сбил насмерть 59-летнюю женщину в Белореченске

По данным ведомства, инцидент произошел вечером, около 21:30, 6 июля на станции «Белореченская». Жительница Белореченского района находилась на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на звуковые сигналы, подаваемые машинистом, она не отреагировала и попала под поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.