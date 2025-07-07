В омском аэропорту 7 июля задержали сразу шесть рейсов

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Омска в Москву, запланированные на 05:50, 07:05 и 17:15, были сдвинуты на 11:50, 12:10 и 19:40 соответственно. Вылет в Санкт-Петербург, который должен был состояться в 06:40, отложен до 18:00. Также перенесены рейсы в Сочи и Новосибирск — вместо 08:40 и 13:10 они отправятся в 13:50 и 13:35.