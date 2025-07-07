В омском аэропорту 7 июля задержали сразу шесть рейсов

В омском аэропорту 7 июля зафиксированы очередные задержки рейсов. По информации онлайн-табло, шесть самолетов не смогли отправиться по расписанию. Пассажиры столкнулись с трудностями при планировании вылета в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Омска в Москву, запланированные на 05:50, 07:05 и 17:15, были сдвинуты на 11:50, 12:10 и 19:40 соответственно. Вылет в Санкт-Петербург, который должен был состояться в 06:40, отложен до 18:00. Также перенесены рейсы в Сочи и Новосибирск — вместо 08:40 и 13:10 они отправятся в 13:50 и 13:35.
Причиной сбоя в расписании, как сообщалось ранее, стали временные ограничения, введенные авиакомпанией «Аэрофлот». Напомним, что накануне, 6 июля, из Омска были отменены три рейса в Москву и Казань, а также задержаны еще 11 вылетов.