На трассе Ростов-Ставрополь: лопнувшая покрышка стала причиной смертельного ДТП

Под Ростовом в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 6 июля на автодороге «Ростов-Ставрополь».
По предварительным данным, 52-летний водитель КамАЗа с прицепом потерял управление после того, как у грузовика лопнуло переднее левое колесо.
В результате технической неисправности большегруз вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Лада Гранта под управлением 34-летнего водителя.
Водитель легковушки погиб на месте до прибытия медиков. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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