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На трассе Ростов-Ставрополь: лопнувшая покрышка стала причиной смертельного ДТП

Грузовик выбросило на встречную полосу: водитель легковушки погиб на месте на трассе под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 6 июля на автодороге «Ростов-Ставрополь».

По предварительным данным, 52-летний водитель КамАЗа с прицепом потерял управление после того, как у грузовика лопнуло переднее левое колесо.

В результате технической неисправности большегруз вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Лада Гранта под управлением 34-летнего водителя.

Водитель легковушки погиб на месте до прибытия медиков. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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