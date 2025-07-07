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Водитель большегруза предстанет перед судом за смертельное ДТП под Омском

Роковое столкновение лоб в лоб произошло из-за превышения скорости движения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Муромцевского района Омской области расследовала уголовное дело в отношении 60-летнего водителя SITRAK C7H. Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. ЧП произошло 25 февраля 2025 года на трассе Омск-Муромцево-Седельниково.

Фото: t.me/prok_omsk.

По данным следствия, грузовик мчался с превышением скорости в составе автоколонны. Это привело к выносу прицепа на встречную полосу и столкновению с микроавтобусом «Газель». В результате аварии погиб 19-летний пассажир. 41-летний мужчина с тяжелыми травмами попал в медучреждение.

Фото: t.me/prok_omsk.

Свою вину лихач полностью признал и возместил моральный вред потерпевшей стороне. Материалы уголовного дела направлены в райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП Омск» назвала самые опасные региональные автотрассы.