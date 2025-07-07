Водитель большегруза предстанет перед судом за смертельное ДТП под Омском

По данным следствия, грузовик мчался с превышением скорости в составе автоколонны. Это привело к выносу прицепа на встречную полосу и столкновению с микроавтобусом «Газель». В результате аварии погиб 19-летний пассажир. 41-летний мужчина с тяжелыми травмами попал в медучреждение.