Водитель большегруза предстанет перед судом за смертельное ДТП под Омском

Прокуратура Муромцевского района Омской области расследовала уголовное дело в отношении 60-летнего водителя SITRAK C7H. Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. ЧП произошло 25 февраля 2025 года на трассе Омск-Муромцево-Седельниково.
Фото: t.me/prok_omsk.
По данным следствия, грузовик мчался с превышением скорости в составе автоколонны. Это привело к выносу прицепа на встречную полосу и столкновению с микроавтобусом «Газель». В результате аварии погиб 19-летний пассажир. 41-летний мужчина с тяжелыми травмами попал в медучреждение.
Фото: t.me/prok_omsk.
Свою вину лихач полностью признал и возместил моральный вред потерпевшей стороне. Материалы уголовного дела направлены в райсуд для рассмотрения по существу.
Ранее «КП Омск» назвала самые опасные региональные автотрассы.