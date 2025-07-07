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Ревнивец выстрелил в глаз 13-летнему школьнику в российском городе

Несовершеннолетние организовали в Приморье разборки в стиле 90-х годов.

Несовершеннолетние организовали в Приморье разборки в стиле 90-х годов. В ходе инцидента один из подростков произвел выстрел из пистолета в оппонента, что привело к потере глаза пострадавшим.

Как проинформировала пресс-служба ОМВД России по Находке (Приморский край), в отдел обратился 38-летний житель города. Он сообщил, что неустановленный подросток на парковке возле здания по ул. Дзержинского, 1 произвел выстрел в его 13-летнего сына.

Местные Telegram-каналы передают детали происшествия: 13-летний юноша вел интернет-переписку с девушкой. Ситуация обострилась после вмешательства третьего лица, представившегося парнем девушки, который предложил встретиться для разбирательства. Подросток прибыл один, тогда как инициатор конфликта — с сообщником. В ходе столкновения потерпевшему произвели выстрел в лицо из пневматического пистолета.

Медицинское вмешательство не принесло результата — спасти глаз не удалось. События зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств инцидента и личности подростка, нанесшего телесные повреждения. Уточняются детали произошедшего и степень тяжести причиненного здоровью несовершеннолетнего вреда. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств дела.

Несмотря на наличие видеозаписей, лица, причастные к нападению, до настоящего момента не задержаны.

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