Ревнивец выстрелил в глаз 13-летнему школьнику в российском городе

Местные Telegram-каналы передают детали происшествия: 13-летний юноша вел интернет-переписку с девушкой. Ситуация обострилась после вмешательства третьего лица, представившегося парнем девушки, который предложил встретиться для разбирательства. Подросток прибыл один, тогда как инициатор конфликта — с сообщником. В ходе столкновения потерпевшему произвели выстрел в лицо из пневматического пистолета.