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CNN: из-за наводнений в Техасе погибли минимум 80 человек

Число погибших в результате наводнений в штате Техас продолжает расти.

Источник: Аргументы и факты

Количество жертв наводнения в штате Техас продолжает увеличиваться, сообщает CNN.

По информации от местных властей, число погибших составляет не менее 80 человек. Среди погибших — 28 детей, проживающих в округе Керр. Ещё 10 подростков и 1 взрослый из этого округа числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 59 погибших. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр.

Также стало известно, что под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч жителей штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу со стихией направляются все имеющиеся у региона ресурсы, в том числе сотрудники национальной гвардии.

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