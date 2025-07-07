CNN: из-за наводнений в Техасе погибли минимум 80 человек

Количество жертв наводнения в штате Техас продолжает увеличиваться, сообщает CNN.
По информации от местных властей, число погибших составляет не менее 80 человек. Среди погибших — 28 детей, проживающих в округе Керр. Ещё 10 подростков и 1 взрослый из этого округа числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 59 погибших. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр.
Также стало известно, что под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч жителей штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу со стихией направляются все имеющиеся у региона ресурсы, в том числе сотрудники национальной гвардии.
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