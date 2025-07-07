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Маньяк-убийца Варламов вышел на свободу после 15-летнего заключения в ИК

Маньяк-убийца Рудольф Варламов отбыл свой 15-летний срок в удмуртской исправительной колонии, после чего вышел на свободу. Об этом в понедельник, 7 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

Маньяк-убийца Рудольф Варламов отбыл свой 15-летний срок в удмуртской исправительной колонии, после чего вышел на свободу. Об этом в понедельник, 7 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

Совершил преступление мужчина еще в 1999 году в селе Шаркан. Тогда там пропала без вести 9-летняя девочка. Родственники ребенка объявили вознаграждение — 1000 рублей.

Варламов решил пойти на хитрость — он сказал, что ему приснился сон, в котором он увидел, где закопан труп девочки. После этого тело сразу же нашли. Выяснилось, что перед убийством ее изнасиловали.

Мужчина стал главным подозреваемым, однако доказать его вину в суде не получилось.

Через 11 лет сотрудники правоохранительных органов решили проверить Варламова — они отправили журналистку взять у него интервью. Только тогда убийца рассказал все в подробностях — как он убил ребенка и где спрятал труп.

Суд приговорил Варламова к 15 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в ИК-5 в городе Сарапуле.

В конце 2024 года маньяк вышел на свободу. За ним установили административный надзор до 2032 года. Ему запрещено находиться рядом со школами и детскими садами, уточнили в публикации.

Тем временем Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осужденных.