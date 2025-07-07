Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске работникам социального учреждения вернули долг по зарплате

12 человек не получили премии, общая сумма которых составила более 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 12 сотрудникам социального учреждения руководство задолжало выплату премий. Также не в полном объеме оплатили время, когда они не могли работать из-за проблем, созданных работодателем. Об этом КП-Иркутск рассказала в прокуратуре региона.

— Надземное ведомство Ангарска помогло сотрудникам получить свои деньги. Прокуратура потребовала от директора учреждения устранить нарушения. Также на него завели административное дело за задержку зарплаты и выписали штраф в 15 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь все работники положенные им выплаты, а также компенсацию за задержку — всего более 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава СК России затребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Слюдянке.