В Ангарске работникам социального учреждения вернули долг по зарплате

В Ангарске 12 сотрудникам социального учреждения руководство задолжало выплату премий. Также не в полном объеме оплатили время, когда они не могли работать из-за проблем, созданных работодателем. Об этом КП-Иркутск рассказала в прокуратуре региона.
— Надземное ведомство Ангарска помогло сотрудникам получить свои деньги. Прокуратура потребовала от директора учреждения устранить нарушения. Также на него завели административное дело за задержку зарплаты и выписали штраф в 15 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Теперь все работники положенные им выплаты, а также компенсацию за задержку — всего более 600 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава СК России затребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Слюдянке.